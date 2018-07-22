Талисман Олимпиады в Японии получил имя

Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году, выбранные японскими школьниками в начале этого года, получили имена "Мирайтова" и "Сомэйти", информирует официальный сайт оргкомитета Игр.

Символом Олимпиады стало существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме Олимпиады в Токио. В его характере сочетаются уважение к старому и стремление к новому. Символом Паралимпийких игр стало существо в плаще в бело-розовую клетку, его голова украшена лепестками сакуры.

"Талисман Олимпийских игр в Токио в 2020 году назван "Мирайтова". Имя основано на японских словах "мирай" (будущее) и "това" (вечность), - отмечается в сообщении. - Это имя было выбрано, чтобы способствовать наступлению будущего, полного вечной надежды в сердцах людей по всему миру.

Талисман Паралимпийских игр в Токио в 2020 году назван "Сомэйти", что происходит от названия популярного сорта сакуры "сомэйёсино", а также напоминает английскую фразу so mighty (такой могучий). Сомэйти демонстрирует огромную физическую и духовную силу и олицетворяет паралимпийского атлета, который преодолевает препятствия и изменяет границы возможного".