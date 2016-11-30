Такаши Ямамото: "Токио должен научиться у Рио решению экономических проблем"

Вице-мэр Токио Такаши Ямамото отметил, что город при организации Олимпиады-2020 постарается учесть опыт Рио-де-Жанейро, который принял Игры в этом году. На организаторов Олимпийских игр в Японии оказывается давление со стороны властей, которые требуют, чтобы выросшая в три раза (до 27 миллиардов долларов) смета расходов на Игры была сокращена на треть.

– Несмотря на финансовые трудности, Рио сумел найти экономическое решение проблем, – цитирует AFP Ямамото. – В Бразилии удалось задействовать частных инвесторов, привлечь капитал на олимпийские объекты. Токио должен поучиться этому.