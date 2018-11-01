Станислав Поздняков: "После восстановления РУСАДА все постепенно возвращается на круги своя"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в интервью "Известиям" отметил, что надеется на возвращение российских этапов Кубка мира во всех зимних видах спорта. В этом году в Сочи уже состоится этап Кубка мира по санному спорту.

– Возможно ли возвращение российских этапов Кубка мира во всех зимних видах спорта в следующем сезоне?

– Уже в этом году в России будет проведен этап Кубка мира по саням в Сочи. После восстановления РУСАДА процесс пошел, и все постепенно возвращается на круги своя.

– Какие спортивные федерации, на ваш взгляд, не испытывают проблем, активно работают со спонсорами, имеют стабильное финансовое положение и пользуются уважением со стороны международных организаций?

– Такие федерации есть, но мне не очень корректно кого-то выделять. Понимаете, есть разные модели управления. Какие-то федерации нуждаются в помощи, какие-то абсолютно самостоятельны. Тем не менее ОКР пытается помочь всем общероссийским спортивным федерациям прийти к балансу, чтобы общими усилиями достигать поставленных целей: завоевание спортивных наград, развитие детского и массового спорта.