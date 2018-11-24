Сборные России по нескольким видам спорта будут готовиться к Олимпиадам в Приморье

Министр Спорта РФ Павел Колобков дал старт эстафете огня зимней Универсиады-2019 во Владивостоке. Открыл эстафету врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: он первым взял факел и пробежал свою дистанцию, сообщает РИА Новости.

Колобков отметил, что российские сборные по нескольким видам спорта будут готовиться во Владивостоке к Олимпиадам, которые пройдут в ближайшие годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе – летние Игры-2020 в Токио, а зимняя Олимпиада-2022 – в Пекине.

"Мы обсуждали с Олегом Николаевичем (Кожемяко. – Прим. "СЭ") вопросы подготовки сборных команд к будущим Олимпийским играм… Уже сейчас президенты федераций приезжают на Дальний Восток, в Приморье, рассматривают спортивные объекты, где планируют подготовку к соревнованиям. Скажу, что несколько сборных команд уже планируют подготовку во Владивостоке, здесь условия подходят", – сказал Колобков.