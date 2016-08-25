Сборная Уэльса против создания единой команды Великобритании к Олимпиаде

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман выступил против идеи о создании сборной Великобритании к Олимпийским играм-2020. Ранее в пользу этого высказался наставник сборной Англии Сэм Эллардайс.
– Мы не сторонники этой идеи, – цитирует AFP Коулмана. – Будем придерживаться только тех идей, которые не будут ставить под угрозу то, что мы строим у себя в Уэльсе. А это грозит потерей нашей идентичности в ФИФА. К тому же в британской команде окажутся разве что два-три человека из Уэльса.
баламошка
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11:56 25 августа
marsey
по ЧЕ и ЧМ понятно, т.к. Уэльс является членом этих организаций. но по олимпиаде как-то странно - Уэльс, вроде, не член МОК? :) или там опять для англо-саксов всё по-хитрому устроено?
10:56 25 августа