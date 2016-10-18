Рабочая группа сэкономила на расходах на Олимпийские игры 2020 почти 2 миллиарда долларов

Рабочая группа по сокращению расходов на проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио на данный момент уже сэкономила 1,9 миллиарда долларов.

МОК обеспокоен уровнем расходов на ОИ в Токио и выступил с предложением создать совместную с организаторами рабочую группу. В нее вошли представители властей Токио, МОК, оргкомитета "Токио-2020" и правительства Японии.

- Уже к сегодняшнему дню мы сумели сэкономить 1,9 миллиарда долларов, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК. - Уверен, что в дальнейшем эта сумма еще больше увеличится.