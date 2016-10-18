14:08 | ОЛИМПИАДА — Токио-2020

Рабочая группа сэкономила на расходах на Олимпийские игры 2020 почти 2 миллиарда долларов

0
0
0

Рабочая группа по сокращению расходов на проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио на данный момент уже сэкономила 1,9 миллиарда долларов.

МОК обеспокоен уровнем расходов на ОИ в Токио и выступил с предложением создать совместную с организаторами рабочую группу. В нее вошли представители властей Токио, МОК, оргкомитета "Токио-2020" и правительства Японии.

- Уже к сегодняшнему дню мы сумели сэкономить 1,9 миллиарда долларов, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК. - Уверен, что в дальнейшем эта сумма еще больше увеличится.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3713467

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ