Пасека намерена пропустить сезон ради Олимпиады-2020

Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Мария Пасека намерена пожертвовать нынешним сезоном ради выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио. В декабре прошлого гола спортсменка перенесла операцию из-за проблем со спиной.

- У меня сейчас все хорошо, потихоньку восстанавливаюсь, но пока мне не разрешают врачи и тренеры тренироваться, - приводит ТАСС слова Пасеки. - Я хочу начать легкие тренировки в конце мая - начале июня на сборе на Мальорке.

Не хочу загадывать о своих планах на вторую половину года, но думаю, что я откажусь от предложений тренеров выступить на том же чемпионате мира. Пусть меня ругают, но я хочу доехать до следующих Олимпийских игр.

Чемпионат мира пройдет в конце октября - начале ноября в Дохе.