13:08 | ОЛИМПИАДА — Токио-2020

Олимпийский волейбольный турнир не будет перенесен из Токио в Йокогаму

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Оргкомитет Олимпиады-2020 не будет переносить олимпийский волейбольный турнир из Токио. Ранее предполагалось, что из соображений экономии соревнования волейболистов будут проведены в Йокогаме. Как сообщает AFP, мэр Токио Юрико Коике отметила, что затраты на проведение турнира в Токио были снижены на 16 процентов, что позволит столице Японии самостоятельно принять волейбольные матчи Олимпиады.

Также она подтвердила, что в Токио проведут соревнования по гребле на каноэ. По ее словам, программа экономии средств на организацию Игр сократит расходы на 325 миллионов евро.

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