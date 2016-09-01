12:35 | ОЛИМПИАДА — Токио-2020

Независимая комиссия не выявила коррупционных следов в продвижении заявки Токио на проведение Игр-2020

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НОК Японии объявил, что независимая комиссия завершила расследование обстоятельств рассмотрения заявки Токио на проведение Олимпиады-2020 и не нашла коррупционной составляющей, сообщает AFP. Скандал разгорелся, когда выяснилось, что НОК Японии имел дело с экс-главой ИААФ Ламином Диаком и его сыном Папа Массата Диаком, который руководил маркетинговыми компаниями.

НОК Японии во время работы над заявкой Токио-2020 перечислил на счета компании, близкой этой семье, 1,8 миллиона евро. В британских СМИ появились подозрения, что это могла быть плата за содействие обвиняемого в коррупции Ламина Диака по продвижению заявки в МОК. Однако следов такого незаконного взаимодействия комиссия не обнаружила, о чем и говорится в ее итоговом заявлении.

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