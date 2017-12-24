На Олимпиаде-2020 будет применена система распознавания лиц

Идентификация личности с помощью системы распознавания лиц будет применена для участников Олимпиады-2020 в Токио, сообщает Kyodo. Главная цель таких мер - обеспечение безопасности и предотвращение терактов.

Система затронет чиновников, волнтеров, журналистов и спортсменов. Болельщики смогут попасть на объекты по обычным пропускам. Ранее распознавание лиц в тестовом режиме применялось для входа в "Японский дом" на Олимпиаде-2016.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.