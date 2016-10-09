20:00 | ОЛИМПИАДА — Токио-2020

На Играх-2020 в Токио будет действовать усовершенствованная система безопасности

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Японцы усовершенствуют систему безопасности к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Среди новых разработок производителей антитеррористических технологий значатся входные ворота, обнаруживающие мельчайшие частицы взрывчатых веществ в течение трех секунд, а также камеры слежения с функцией определения направления перемещения толпы.

Такие устройства анализируют количество людей в толпе и направления, в которых она может двигаться.

– Нам необходимо запустить эти технологии в ближайшие два года и продолжать развивать наши научные достижения, – цитирует ТАСС старшего аналитика по вопросам общественной политики Японии Исао Итабаши.

Олимпийские летние игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3689927

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