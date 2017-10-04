МОК намерен сократить расходы на проведение Олимпиады-2020 на 1 миллиард долларов

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует сократить расходы на проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио с 12 до 11 миллиардов долларов, сообщает AP. Вице-президент организации Джон Коутс считает, что сократить траты возможно в 11 из 14 областей, которые обсуждались в ходе встречи представителей МОК и оргкомитета Олимпиады.

Ранее сообщалось, что бюджет турнира составит 29,5 миллиарда долларов, что в четыре раза превышало первоначальные оценки. Позже была создана рабочая группа для оптимизации расходов.

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа.