МОК 9 июня рассмотрит изменения в программе Олимпиады-2020

Совет МОК проведет заседание в Лозанне 9 июня и обсудит изменения в программе Олимпиады-2020. Как сообщает AFP, основным посылом на заседании будет попытка уравнять мужские и женские виды спорта. По данным источника, будут обсуждаться варианты проведения смешанных эстафет в легкой атлетике, плавании, многоборье. В то же время могут быть сокращены квоты для других видов спорта, например, для тяжелой атлетики.

Международная федерация гребли уже предложила равное количество программ для мужчин и для женщин, тогда как раньше она проводила 8 мужских программ и 6 женских на Олимпиадах.