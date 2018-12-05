Марафон на Олимпиаде в Токио стартует до 6 часов утра

Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио приняли решение, что марафон будет стартовать с 5.30 до 6.00 по местному времени, сообщает AFP. Такое раннее время было выбрано по просьбе медицинского комитета – врачи опасаются, что из-за жары могут возникнуть проблемы со здоровьем у спортсменов и зрителей.

Ранее организаторы также после предупреждений врачей собирались дать старт марафону в 7 часов утра, но сдвинули его на более раннее.

Также из-за жары будет скорректировано расписание в некоторых игровых видах спорта и в спортивной ходьбе. Кроме того, разрабатываются технические способы решения проблемы.