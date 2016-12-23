Коллегия Минспорта РФ утвердила программу подготовки спортсменов к Олимпиаде-2020

Директор департамента спорта высших достижений Минспорта РФ Алексей Морозов отметил, что утверждена программа подготовки российских спортсменов к Олимпиаде-2020 в Токио. Данное решение было принято на заседании коллегии Минспорта РФ, которое проходит в пятницу в Москве.

– Программа была разработана в соответствии с поручением штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд РФ для участия в Олимпийских играх, – цитирует "Р-Спорт" Морозова. – Она рассчитана на период с 2017 по 2020 год и направлена на сохранение высокого уровня конкурентоспособности российских спортсменов в летних олимпийских видах спорта на международных соревнованиях и вхождение в число стран-лидеров в неофициальном общекомандном зачете на Играх-2020.

Морозов отметил, что впервые при разработке программы предусмотрена стратегия деятельности российских представителей в международной спортивной дипломатии, направленная на возвращение авторитета российского спорта.