Глава МОК призвал международные федерации лишать квот за допинг

Глава МОК Томас Бах выступил перед представителями 33-х федераций по видам спорта, которые будут представлены на Олимпиаде-2020 в Токио. Он призвал строже бороться с допингом. В частности, Бах привел в пример Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая ранее лишила некоторые страны квот на чемпионат мира и Игры.

- Некоторые международные федерации размышляют о санкциях в отношении стран, - приводит Inside The Games слова Баха. - Хотел бы отметить подход, который применяет IWF, сокращая квоты для стран с большим количеством антидопинговых нарушений. Исполком МОК одобрил такой подход, мы поддерживаем его.

Этот механизм позволяет соблюсти принцип индивидуального правосудия. С другой стороны, это делает ответственность национальных федераций очень понятной. Всем нужно задуматься над этим. Надеюсь, перед Играми в Токио будет такая же успешная антидопинговая программа, как и в Пхенчхане. Сделаем все возможное, чтобы поймать обманщиков перед соревнованиями.