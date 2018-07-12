Эстафета олимпийского огня Игр-2020 начнется в префектуре Фукусима

Старт эстафеты олимпийского огня перед Играми 2020 года в Токио будет дан в префектуре Фукусима, сообщает AP. Маршрут был согласован оргкомитетом соревнований с властями и одобрен.

Эстафета олимпийского огня начнется 26 марта в Фукусиме, где в 2011 году во время землетрясения и цунами произошла авария на атомной электростанции. Жертвами катастрофы стали 18 тысяч человек, более 70 тысяч человек были вынуждены переехать. Завершение эстафеты намечено на 10 июля.

Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.