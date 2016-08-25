Дмитрий Медведев: "На Играх-2020 сборная России завоюет еще больше медалей"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что на Олимпийских играх-2020 в Токио российские спортсмены принесут стране еще больше медалей. На Играх-2016 российские спортсмены завоевали 56 наград – 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых – и заняли четвертое место в медальном зачете.

– Наша общая надежда, в том числе на Олимпийские игры 2020 года, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Уверен, что у нас там точно будет медалей не меньше, а больше, наша сборная будет конкурентоспособной и мощной командой. От имени правительства России мы вам будем в этом помогать. Государство сделает все возможное для развития спорта высших достижений, для создания нормальных, современных, комфортных условий для всех спортсменов.