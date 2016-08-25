16:35 25 августа | ОЛИМПИАДА — Токио-2020

Дмитрий Медведев: "На Играх-2020 сборная России завоюет еще больше медалей"

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что на Олимпийских играх-2020 в Токио российские спортсмены принесут стране еще больше медалей. На Играх-2016 российские спортсмены завоевали 56 наград – 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых – и заняли четвертое место в медальном зачете.

– Наша общая надежда, в том числе на Олимпийские игры 2020 года, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Уверен, что у нас там точно будет медалей не меньше, а больше, наша сборная будет конкурентоспособной и мощной командой. От имени правительства России мы вам будем в этом помогать. Государство сделает все возможное для развития спорта высших достижений, для создания нормальных, современных, комфортных условий для всех спортсменов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20160825/1047453768.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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NF

Ну да, ну да, если, конечно, не завернут окончательно и основную сборную, и паралимпиков. А обещания Медведева никто всерьез не воспринимает, если дело не касается отсутсвия средств на социалку. Нет денег - значит, нет денег...

19:16 25 августа

AndreyV

Если ее туда пустят

17:28 25 августа

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