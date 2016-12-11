07:48 | ОЛИМПИАДА — Токио-2020

Церемония закладки главного стадиона Олимпиады-2020 прошла в Токио

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Официальная церемония закладки главного стадиона к летним Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио, состоялась в японской столице. На ней присутствовали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, губернатор столичной префектуры Токио Юрико Коикэ, министр, ответственный за проведение Олимпиады 2020 года, Тамае Марукава, а также архитектор сооружения Кэнго Кума.

- Новый образ стадиона продемонстрирует политику "спортсмены прежде всего" с помощью лучших общемировых дизайнерских решений с небольшим японским акцентом. Я уверен, что он станет оплотом спорта и культуры, - цитирует ТАСС Абэ.

Во время выступления он затронул проблемы, с которыми столкнулся стадион в процессе проектирования. В частности, власти несколько раз пересматривали проект, отказавшись от утвержденного предварительно предложения всемирно известного британского архитектора иранского происхождения Захи Хадид.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3861968

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