Бюджет Игр в Токио будет сокращен до 18,2 миллиарда долларов

Бюджет Олимпийских игр 2020 года в Токио будет сокращен до 2 триллионов иен, что составляет около 18,2 миллиарда долларов, сообщает информационное агентство "Киодо" со ссылкой на оргкомитет Игр. Ранее предполагалось, что бюджет Игр-2020 составит 3 триллиона иен (29,5 миллиарда долларов). Однако такая сумма была подвергнута критике со стороны МОК и губернатора Токио Юрико Коикэ.

Предполагается, что предварительные расчеты будут представлены на совещании с участием высокопоставленных представителей МОК, которое состоится в столице Японии 29 ноября.



