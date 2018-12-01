Бах заявил о желании провести турнир по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил на пресс-конференции в Токио, что организация заинтересована в проведении олимпийского турнира по боксу в 2020-м году.

– Мы хотим боксерский турнир на Играх в Токио и приложим все усилия для того, чтобы он там прошел, – заявил Бах.

Накануне МОК по итогам заседания исполкома опубликовал заявление, в котором говорилось о планах заморозить проведение боксерского турнира на Играх-2020 в Токио из-за расследования в отношении AIBA. Оно было инициировано на основе доклада AIBA, в котором МОК не устроил ряд вопросов.