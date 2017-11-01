19:00 | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014 — Лыжные гонки

Медальный зачет Сочи-2014. Каким он будет в случае наказания Легкова

23 февраля 2014 года. Сочи. Призеры гонки на 50 км, слева направо: Максим ВЫЛЕГЖАНИН (серебро), Александр ЛЕГКОВ (золото), Илья ЧЕРНОУСОВ (бронза). Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
23 февраля 2014 года. Сочи. Призеры гонки на 50 км, слева направо: Максим ВЫЛЕГЖАНИН (серебро), Александр ЛЕГКОВ (золото), Илья ЧЕРНОУСОВ (бронза). Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
2

Сегодня МОК опубликовал решение по делам российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. По итогам разбирательства комиссии МОК под руководством Дениса Освальда должны быть аннулированы результаты двух спортсменов на Олимпийских играх-2014.

В Сочи Легков завоевал две медали – стал первым в масс-старте на 50 км и в составе эстафетной команды завоевал серебро.

В случае пересмотра результатов золото в индивидуальном виде перейдет к другому представителю России Максиму Вылегжанину (в отношение его комиссия Освальда еще не вынесла решение), серебро – к Илье Черноусову, а бронза – к норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю.

Мужчины. Масс-старт, 50 км

Было
ЗолотоАлександр ЛЕГКОВ. СереброМаксим ВЫЛЕГЖАНИН*. БронзаИлья ЧЕРНОУСОВ. Четвертое местоМартин Йонсруд Сундбю (Норвегия). Пятое место – Сергей Долидович (Белоруссия).

Становится
Золото – Максим ВЫЛЕГЖАНИН*. Серебро – Илья ЧЕРНОУСОВ. Бронза – Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия). Четвертое место – Сергей Долидович (Белоруссия).

Серебро эстафеты, в которой помимо Легкова бежали Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин, в случае пересмотра результатов достанется команде Франции, а бронза – Норвегии.

Мужчины. Эстафета, 4х10 км

Было
Золото – Швеция (Ларс Нельсон, Даниэль Рикардссон, Юхан Олссон, Маркус Хельнер).
Серебро – Россия (Дмитрия Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин).
Бронза – Франция (Жан-Марк Гайар, Морис Манифика, Робер Дювийар, Иван Перрийя-Буате).
Четвертое место – Норвегия (Эльдар Реннинг, Крис Йесперсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Петтер Нортуг).

Становится
Золото – Швеция. Серебро – Франция. Бронза – Норвегия.

Добавим, что Вылегжанин также завоевал серебро Игр в Сочи в командном спринте вместе с Никитой Крюковым. Золото в нем выиграли Иво Нисканен и Сами Яухоярви (Финляндия), бронзу взяли Эмиль Йонссон и Теодор Петерсон (Швеция), а четвертое место заняли Улла Виген Хаттестад и Петтер Нортуг (Норвегия).

В итоговом медальном зачете Россия в случае пересмотра двух стартов с участием Легкова лишается одного серебра и одной бронзы, но сохраняет общее первое место.

Медальный зачет Сочи-2014 (полный итоговый зачет – здесь)

Было

 

З

С

Б

Всего

1. РОССИЯ

13

11

9

33

2. Норвегия

11

5

10

26

3. Канада

10

10

5

25

4. США

9

7

12

28

5. Голландия

8

7

9

24

6. Германия

8

6

5

19

7. Швейцария

6

3

2

11

8. Белоруссия

5

0

1

6

9. Австрия

4

8

5

17

10. Франция

4

4

7

15

Становится

 

З

С

Б

Всего

1. РОССИЯ

13

10

8

31

2. Норвегия

11

5

12

28

3. Канада

10

10

5

25

4. США

9

7

12

28

5. Голландия

8

7

9

24

6. Германия

8

6

5

19

7. Швейцария

6

3

2

11

8. Белоруссия

5

0

1

6

9. Австрия

4

8

5

17

10. Франция

4

5

6

15

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада из двух частей независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время Олимпиады в Сочи приняла решение об отстранении участников Игр-2014 Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в понедельник провела слушание дела Легкова и Белова и сегодня опубликовала решение, что лыжники нарушили антидопинговые правила во время Олимпиады в Сочи.

Легкова лишают золота Сочи. Вся информация. LIVE!

2
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

titan2313

Рано подсчитали, сейчас ещё нарушения найдут!

19:57

KhSL

Да таким же каким и был... Как и Олимпиада - лучшей за все время! Пусть враги, теряя слюни от подленького счастья, ведут только им нужную бухгалтерию...

19:41