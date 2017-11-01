Медальный зачет Сочи-2014. Каким он будет в случае наказания Легкова

Сегодня МОК опубликовал решение по делам российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. По итогам разбирательства комиссии МОК под руководством Дениса Освальда должны быть аннулированы результаты двух спортсменов на Олимпийских играх-2014.

В Сочи Легков завоевал две медали – стал первым в масс-старте на 50 км и в составе эстафетной команды завоевал серебро.

В случае пересмотра результатов золото в индивидуальном виде перейдет к другому представителю России Максиму Вылегжанину (в отношение его комиссия Освальда еще не вынесла решение), серебро – к Илье Черноусову, а бронза – к норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю.

Было

Золото – Александр ЛЕГКОВ. Серебро – Максим ВЫЛЕГЖАНИН*. Бронза – Илья ЧЕРНОУСОВ. Четвертое место – Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия). Пятое место – Сергей Долидович (Белоруссия).

Становится

Золото – Максим ВЫЛЕГЖАНИН*. Серебро – Илья ЧЕРНОУСОВ. Бронза – Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия). Четвертое место – Сергей Долидович (Белоруссия).

Серебро эстафеты, в которой помимо Легкова бежали Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин, в случае пересмотра результатов достанется команде Франции, а бронза – Норвегии.

Было

Золото – Швеция (Ларс Нельсон, Даниэль Рикардссон, Юхан Олссон, Маркус Хельнер).

Серебро – Россия (Дмитрия Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин).

Бронза – Франция (Жан-Марк Гайар, Морис Манифика, Робер Дювийар, Иван Перрийя-Буате).

Четвертое место – Норвегия (Эльдар Реннинг, Крис Йесперсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Петтер Нортуг).

Становится

Золото – Швеция. Серебро – Франция. Бронза – Норвегия.

Добавим, что Вылегжанин также завоевал серебро Игр в Сочи в командном спринте вместе с Никитой Крюковым. Золото в нем выиграли Иво Нисканен и Сами Яухоярви (Финляндия), бронзу взяли Эмиль Йонссон и Теодор Петерсон (Швеция), а четвертое место заняли Улла Виген Хаттестад и Петтер Нортуг (Норвегия).

В итоговом медальном зачете Россия в случае пересмотра двух стартов с участием Легкова лишается одного серебра и одной бронзы, но сохраняет общее первое место.

Медальный зачет Сочи-2014 (полный итоговый зачет – здесь)

Было

З С Б Всего 1. РОССИЯ 13 11 9 33 2. Норвегия 11 5 10 26 3. Канада 10 10 5 25 4. США 9 7 12 28 5. Голландия 8 7 9 24 6. Германия 8 6 5 19 7. Швейцария 6 3 2 11 8. Белоруссия 5 0 1 6 9. Австрия 4 8 5 17 10. Франция 4 4 7 15

Становится

З С Б Всего 1. РОССИЯ 13 10 8 31 2. Норвегия 11 5 12 28 3. Канада 10 10 5 25 4. США 9 7 12 28 5. Голландия 8 7 9 24 6. Германия 8 6 5 19 7. Швейцария 6 3 2 11 8. Белоруссия 5 0 1 6 9. Австрия 4 8 5 17 10. Франция 4 5 6 15

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада из двух частей независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время Олимпиады в Сочи приняла решение об отстранении участников Игр-2014 Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в понедельник провела слушание дела Легкова и Белова и сегодня опубликовала решение, что лыжники нарушили антидопинговые правила во время Олимпиады в Сочи.

Легкова лишают золота Сочи. Вся информация. LIVE!