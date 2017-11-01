Медальный зачет Сочи-2014. Каким он будет в случае наказания Легкова

Сегодня МОК опубликовал решение по делам российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. По итогам разбирательства комиссии МОК под руководством Дениса Освальда должны быть аннулированы результаты двух спортсменов на Олимпийских играх-2014.
В Сочи Легков завоевал две медали – стал первым в масс-старте на 50 км и в составе эстафетной команды завоевал серебро.
В случае пересмотра результатов золото в индивидуальном виде перейдет к другому представителю России Максиму Вылегжанину (в отношение его комиссия Освальда еще не вынесла решение), серебро – к Илье Черноусову, а бронза – к норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю.
Было
Золото – Александр ЛЕГКОВ. Серебро – Максим ВЫЛЕГЖАНИН*. Бронза – Илья ЧЕРНОУСОВ. Четвертое место – Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия). Пятое место – Сергей Долидович (Белоруссия).
Становится
Золото – Максим ВЫЛЕГЖАНИН*. Серебро – Илья ЧЕРНОУСОВ. Бронза – Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия). Четвертое место – Сергей Долидович (Белоруссия).
Серебро эстафеты, в которой помимо Легкова бежали Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин, в случае пересмотра результатов достанется команде Франции, а бронза – Норвегии.
Было
Золото – Швеция (Ларс Нельсон, Даниэль Рикардссон, Юхан Олссон, Маркус Хельнер).
Серебро – Россия (Дмитрия Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин).
Бронза – Франция (Жан-Марк Гайар, Морис Манифика, Робер Дювийар, Иван Перрийя-Буате).
Четвертое место – Норвегия (Эльдар Реннинг, Крис Йесперсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Петтер Нортуг).
Становится
Золото – Швеция. Серебро – Франция. Бронза – Норвегия.
Добавим, что Вылегжанин также завоевал серебро Игр в Сочи в командном спринте вместе с Никитой Крюковым. Золото в нем выиграли Иво Нисканен и Сами Яухоярви (Финляндия), бронзу взяли Эмиль Йонссон и Теодор Петерсон (Швеция), а четвертое место заняли Улла Виген Хаттестад и Петтер Нортуг (Норвегия).
В итоговом медальном зачете Россия в случае пересмотра двух стартов с участием Легкова лишается одного серебра и одной бронзы, но сохраняет общее первое место.
Было
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. РОССИЯ
|
13
|
11
|
9
|
33
|
2. Норвегия
|
11
|
5
|
10
|
26
|
3. Канада
|
10
|
10
|
5
|
25
|
4. США
|
9
|
7
|
12
|
28
|
5. Голландия
|
8
|
7
|
9
|
24
|
6. Германия
|
8
|
6
|
5
|
19
|
7. Швейцария
|
6
|
3
|
2
|
11
|
8. Белоруссия
|
5
|
0
|
1
|
6
|
9. Австрия
|
4
|
8
|
5
|
17
|
10. Франция
|
4
|
4
|
7
|
15
Становится
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. РОССИЯ
|
13
|
10
|
8
|
31
|
2. Норвегия
|
11
|
5
|
12
|
28
|
3. Канада
|
10
|
10
|
5
|
25
|
4. США
|
9
|
7
|
12
|
28
|
5. Голландия
|
8
|
7
|
9
|
24
|
6. Германия
|
8
|
6
|
5
|
19
|
7. Швейцария
|
6
|
3
|
2
|
11
|
8. Белоруссия
|
5
|
0
|
1
|
6
|
9. Австрия
|
4
|
8
|
5
|
17
|
10. Франция
|
4
|
5
|
6
|
15
Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада из двух частей независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время Олимпиады в Сочи приняла решение об отстранении участников Игр-2014 Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в понедельник провела слушание дела Легкова и Белова и сегодня опубликовала решение, что лыжники нарушили антидопинговые правила во время Олимпиады в Сочи.
- МОК
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Никита Крюков
- Алексей Петухов
- Юлия Иванова (лыжи)
- Илья Черноусов
- Долидович Сер.
- Дмитрий Япаров
- Александр Бессмертных
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
- Мартин Сундбю
titan2313
Рано подсчитали, сейчас ещё нарушения найдут!
19:57
KhSL
Да таким же каким и был... Как и Олимпиада - лучшей за все время! Пусть враги, теряя слюни от подленького счастья, ведут только им нужную бухгалтерию...
19:41