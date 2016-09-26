23:28 26 сентября | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014

ВАДА опубликовало доклад Макларена на русском языке

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовала на своем официальном сайте доклад главы организации Ричарда Макларена, переведенный на русский язык. Ранее руководитель обнародовал результаты расследования о нарушениях антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года.

В докладе утверждается, что в России существовала система по сокрытию положительных допинг-проб. Позже стало известно, что Макларен готовит вторую часть доклада, которая должна быть опубликована в октябре. Текст первого доклада можно прочесть здесь.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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mstia13

sergs1 Видимо поэтому все лыжники в Норвегии астматики?) они достаточно сообразительны, что давать нужные для дыхания препараты прямо перед стартом. ) Mobile_actor так же достаточна очевидна мысль, что если бы были доказательства всех спортсменов уже бы дисквалифицировали.

01:06

sergs1

ВАДА "покрывает" не только "англосацких", но и любых других спортсменов, которые в состоянии документально обосновать необходимость приема того или иного вещества. Кстати, в России таких спортсменов со справками тоже немало. Меньше, конечно, чем из развитых стран, но на то они и развитые, что там спортивная медицина и фармакология находится на должном уровне. Мы от них существенно отстаем, а потому и проеб"№;ем.

00:20

mobile_actor

В реальности бредом является мысль, что "ВАДА покрывает англосацких спортсменов в противодействии России." Публикации хакеров мало что изменили в отношении доклада Макларена и его выводов по госпрограмме допинга в РОссии. Если изменение и произошло, то только в сторону ухудшения положения России, так как причастность госудатственных спецслужб к хакерской атаке на данные ВАДА достаточно очевидна для заинтересованных лиц.

00:14

сабзеро

Вот это ответочка хакерам ))

23:43 26 сентября

tryam

этот бред по сокрытию допинга и замен никому уже ненужен, после того как стало известно что ВАДА покрывает англосацких спортсменов в противодействии России.

23:38 26 сентября

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