ВАДА опубликовало доклад Макларена на русском языке

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовала на своем официальном сайте доклад главы организации Ричарда Макларена, переведенный на русский язык. Ранее руководитель обнародовал результаты расследования о нарушениях антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года.

В докладе утверждается, что в России существовала система по сокрытию положительных допинг-проб. Позже стало известно, что Макларен готовит вторую часть доклада, которая должна быть опубликована в октябре. Текст первого доклада можно прочесть здесь.