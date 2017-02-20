Сотникова вспомнила победу на Олимпиаде в Сочи

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова вспомнила победу на Играх-2014 в Сочи. Она выиграла олимпийский турнир в женском одиночном катании.

– Ровно три года назад на табло был показан окончательный результат соревнований! – написала в своем "Инстаграме" Сотникова. – Эти эмоции, эти бабочки в животе! Не передать словами, что я тогда ощущала! Я хочу поздравить своих тренеров! Елену Германовну, Ирину Анваровну, Петра Чернышева! Помимо этих людей есть еще люди, которые принимали участие в моей подготовке! И я хочу сделать низкий поклон вам всем! Люди, которые держали кулачки! Этот рев на трибуне! Боже, начинаю писать и всю трясет от воспоминаний! Знайте, я вам всем безумно благодарна! Безгранично счастлива!