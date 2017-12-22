Россия потеряла 13 медалей Олимпиады в Сочи после перепроверки проб

После рассмотрения Международным олимпийским комитетом (МОК) всех 46 дел в отношении россиян, открытых после перепроверки допинг-проб с Игр-2014, Россия лишилась 13 медалей зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.
МОК признал 43 российских спортсмена, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.
По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян в Олимпиады в Сочи, своих золотых медалей с Игр-2014 лишились: экипажи бобслеиста Александра Зубкова (соревнования двоек и четверок), лыжник Александр Легков (в гонке на 50 км), скелетонист Александр Третьяков.
Серебряные награды потеряли: биатлонистка Ольга Вилухина в спринте, женская сборная России по биатлону (Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова) в эстафете, конькобежка Ольга Фаткулина, лыжник Максим Вылегжанин (в гонке на 50 км), российские лыжники в мужской эстафете 4×10 км и командном мужском спринте, саночник Альберт Демченко и команда России по санному спорту (Демченко, Татьяна Иванова, Александр Денисьев/Владислав Антонов) в эстафете.
Бронзовой награды были лишена скелетонистка Елена Никитина.
В мужском лыжном марафоне после дисквалификаций Легкова и Вылегжанина золото должно перейти россиянину Илье Черноусову, который стал третьим на Играх в Сочи на данной дистанции.
На зимних Олимпийских играх в Сочи сборная России победила в медальном зачете, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. В итоге из-за решений МОК сборная Россия не просто потеряла первую строчку, а опустилась на третье место.
- Ольга Зайцева (биатлон)
- Яна Романова
- Альберт Демченко
- Александр Зубков
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Илья Черноусов
- Екатерина Шумилова
- Ольга Вилухина
- Елена Никитина
spetrov
Соглашаясь ехать на Олимпиаду под белой тканью, вы одновременно соглашаетесь с тем, как отстегивают ваших коллег. Вы уверена, что это именно то, ради чего вы занимались спортом?
21:19 22 декабря
№18-49
Ничего-ничего, потом всё с лихвой вернут и еще прощения просить будут.
19:31 22 декабря