Мутко не видит, в каких видах спорта на Олимпиаде-2014 России был нужен допинг

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что Россия никогда не поддерживала и не покрывала употребление спортсменами запрещенных веществ. Руководитель не понимает, в каком виде спорта на Олимпийских играх в Сочи отечественным спортсменам нужно было принимать допинг.

Вчера была представлена вторая часть доклада Ричарда Макларена. В ней утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных крупных турнирах с 2011 по 2015 год.

- Олимпиада в Сочи проводилась не Россией – с точки зрения организации, а Международным олимпийским комитетом. Лаборатория управлялась Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Что выпадает из всего доклада – именно это. Как это подается немного для обывателя. Это не российская лаборатория, это лаборатория, аккредитованная ВАДА.

Мы с вами сейчас прошлись по зимним видам спорта – я не вижу, где, в каких видах нам на Олимпиаде в Сочи нужен был допинг? Ну не вижу. Никогда это не поддерживало, никогда это не покрывало ни государство, ни кто-то другой – у нас в этом не было необходимости. МОК сейчас принял решение перепроверить все пробы – пусть перепроверяют. Надо просто принять правовую сторону.