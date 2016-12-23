МОК начал расследование в отношении 28 российских участников Олимпиады-2014

МОК начал расследование в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде-2014, сообщает официальный сайт комитета. Рассмотрены будут дисциплинарные дела атлетов, которые фигурируют в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Приводим заявление МОК целиком:

"МОК инициирует дисциплинарные дела в отношении всех 28 спортсменов, в отношении которых есть доказательства манипуляций с одним или несколькими образцами мочи, взятыми во время Олимпиады-2014 в Сочи и были указаны в докладе независимого эксперта, опубликованном в декабре.



Профессор Макларен проанализировал 95 проб российских спортсменов, предоставленных ему МОК. В случае 28 атлетов были найдены доказательства манипуляций с пробами. Сейчас их вернули в антидопинговую лабораторию в Лозанне, их перепроверка уже началась.



На данный момент эти 28 проб не приравнены в статусе к положительным. Тем не менее, сам факт каких-либо манипуляций или подмены допинг-проб означает нарушение антидопинговых правил и может привести к санкциям.



"Как продолжение расследования Ричарда Макларена, МОК намерен выйти за пределы данных, представленных в его докладе, и перепроверить пробы всех российских спортсменов, выступавших на Играх-2014 в Сочи и Олимпиаде-2012 в Лондоне", – отметил президент МОК Томас Бах.



На данный момент 27 российских атлетов уже были наказаны МОК в результате инициированной МОК перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпиаде-2008 и Играх-2012, которая началась еще до Олимпиады-2016 в Рио и до сих пор продолжается. Также МОК перепроверит все пробы российских спортсменов, взятых у них во время Игр-2010 в Ванкувере.



Защита чистых спортсменов и борьба против допинга – главные приоритеты МОК, о чем говорится в дорожной карте организации, в которой говорится о развитии Олимпийского движения до 2020 года.



Просим обратить внимание, что по юридическим причинам МОК не сможет в настоящее время дать более подробную информацию".