МОК начал расследование в отношении 28 российских участников Олимпиады-2014

МОК начал расследование в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде-2014, сообщает официальный сайт комитета. Рассмотрены будут дисциплинарные дела атлетов, которые фигурируют в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
Приводим заявление МОК целиком:
"МОК инициирует дисциплинарные дела в отношении всех 28 спортсменов, в отношении которых есть доказательства манипуляций с одним или несколькими образцами мочи, взятыми во время Олимпиады-2014 в Сочи и были указаны в докладе независимого эксперта, опубликованном в декабре.
Профессор Макларен проанализировал 95 проб российских спортсменов, предоставленных ему МОК. В случае 28 атлетов были найдены доказательства манипуляций с пробами. Сейчас их вернули в антидопинговую лабораторию в Лозанне, их перепроверка уже началась.
На данный момент эти 28 проб не приравнены в статусе к положительным. Тем не менее, сам факт каких-либо манипуляций или подмены допинг-проб означает нарушение антидопинговых правил и может привести к санкциям.
"Как продолжение расследования Ричарда Макларена, МОК намерен выйти за пределы данных, представленных в его докладе, и перепроверить пробы всех российских спортсменов, выступавших на Играх-2014 в Сочи и Олимпиаде-2012 в Лондоне", – отметил президент МОК Томас Бах.
На данный момент 27 российских атлетов уже были наказаны МОК в результате инициированной МОК перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпиаде-2008 и Играх-2012, которая началась еще до Олимпиады-2016 в Рио и до сих пор продолжается. Также МОК перепроверит все пробы российских спортсменов, взятых у них во время Игр-2010 в Ванкувере.
Защита чистых спортсменов и борьба против допинга – главные приоритеты МОК, о чем говорится в дорожной карте организации, в которой говорится о развитии Олимпийского движения до 2020 года.
Просим обратить внимание, что по юридическим причинам МОК не сможет в настоящее время дать более подробную информацию".
qm65883e
а чего они не хотят проверить допинг пробы канадцев которые так неожиданно выиграли ОИ в Ванкувере, а в Сочи и близко к медалям никого не было?)
14:31
механик39
сферический_конь_в_вакууме "Ширяются" во всех сборных: и американской, и нашей, и китайской... Проверяйте тогда всех спортсменов-призеров с указанных 3-х Олимпиад. Какие-то там царапины на банках - кто их оставил? Может сам профессор Макларен. Сейчас уже и не разобраться. Вообще, все эта хрень в итоге приведет к развалу олимпийского движения. 14:13______________________Олимпийское движение будет развиваться без России .
14:22
demon0712
Так вот когда подмена проб произошла. Макларен с Родченковым уже насыпали все что им нужно. Может даже кто-то из них нас__ал в чужую банку. А дырка в стенке совсем не виновата )))
14:22
Весёлый©
"Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее!" (с)
14:13
сферический_конь_в_вакууме
"Ширяются" во всех сборных: и американской, и нашей, и китайской... Проверяйте тогда всех спортсменов-призеров с указанных 3-х Олимпиад. Какие-то там царапины на банках - кто их оставил? Может сам профессор Макларен. Сейчас уже и не разобраться. Вообще, все эта хрень в итоге приведет к развалу олимпийского движения.
14:13
RW.irk
Давайте все пробы перепроверим с игр 10, 12 и 14 годов?! Почему именно российские?! А то, понимаешь, методы совершенствуются, а проверяют только наших! Ну найдут к примеру у кого-то что-то, благодаря тому, что методы проверки не стоят на месте, и опять русские во всем виноваты будут. А то, что тоже самое можно будет найти у других, так это никому не важно. В Ванкувере тоже ФСБ работало?!
14:09
vitvk
Мовсисян! Наверное нет - Упырь действовал по приказу Кощея(Кох),правда,нарушая все законы,но на то она и нечисть,чтоб законы обходить...А вот на Родченкова можно - ведь это с его блювотины эта гипервонь стала расползаться...
14:06
Тропическая гемангиома Мовсисяна
мне вот интересно, с юридической точки зрения если какой-то из спортсменов из списка макларена окажется чистым, то имеет ли он право подать на канадского упыря в суд? )))
13:51
Felix BARSA
Пиндосы подделают банки и обвинят Россию, все уже у них продумано, наши должны присутствовать при всех манипуляциях с допинг пробами!
13:45
shpasic
а что говорит регламент о перепроверке? разве она не в присутствии спортсменов должна проходить?
13:44
DV1981
вот прикол)нужно доказать,что эти пробы вскрыли русские люди или их последователи,если там будут царапины,то это не разу не доказательства подмен с нашей стороны.Тогда нужно проверять все допинг пробы и если есть эти царапины еще у кого-то,то дисквалифицировать и их,заодно тменять все этапы кубка мира и соревнования по зимним видам спорта.
13:44
Тропическая гемангиома Мовсисяна
где гарантии, что эти упыри сами не поцарапают пробы? )))
13:39