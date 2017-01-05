17:28 | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014

Медведев доволен уровнем использования олимпийских объектов в Сочи

0
0
0

Планы по использованию олимпийских объектов в Сочи реализуются, их загрузка является достаточно высокой. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном использованию олимпийских объектов в Сочи.

- По сути, эти планы реализованы, - цитирует ТАСС Медведева. - Все спортивные олимпийские объекты горного и прибрежного кластеров используются практически круглый год. В частности, здесь тренируются различные команды, проходят крупные спортивные соревнования, фестивали, концерты, форумы, конференции и т. д. Так что с нагрузкой и загрузкой этих объектов все пока выглядит неплохо.

Дополнительная информация

http://tass.ru/obschestvo/3923483

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ