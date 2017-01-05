Медведев доволен уровнем использования олимпийских объектов в Сочи

Планы по использованию олимпийских объектов в Сочи реализуются, их загрузка является достаточно высокой. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном использованию олимпийских объектов в Сочи.

- По сути, эти планы реализованы, - цитирует ТАСС Медведева. - Все спортивные олимпийские объекты горного и прибрежного кластеров используются практически круглый год. В частности, здесь тренируются различные команды, проходят крупные спортивные соревнования, фестивали, концерты, форумы, конференции и т. д. Так что с нагрузкой и загрузкой этих объектов все пока выглядит неплохо.