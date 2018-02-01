18:28 | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014

Генсек CAS: "Решение суда не означает, что 28 оправданных российских спортсменов ни в чем не виновны"

Мэтью РИБ. Фото REUTERS
Мэтью РИБ. Фото REUTERS
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Генеральный секретарь CAS Мэтью Риб отметил, что результаты 28 оправданных российских спортсменов на Олимпийских играх-2014 в Сочи будут восстановлены. Риб также добавил, что решение CAS не означает невиновность россиян.

– Решение CAS не означает, что 28 оправданных российских спортсменов ни в чем не виновны, – цитирует NewYork Times Риба. – Но из-за малого количество доказательств апелляции будут удовлетворены, аннулированы все санкции, и их индивидуальные результаты, показанные в Сочи, будут восстановлены.

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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redgy

Еее, и вяселого бомбит)) спасибо cas)

19:57

sukhoy63

ну это вовсе не новость, а констатация факта. Не хватило доказательств - досвидос. Ищите свою правду в других судах, если не согласны, собирайте больше доказательств, если найдете.....

18:58

Тропическая гемангиома Мовсисяна

пора менять никнейм на Грусный© уахахаха)))

18:49

Felix BARSA

Как найдете доказательства, так приходите!

18:45

Весёлый©

Эту новость никто не заметит, у патриотов эйфория, обильное слюноотделение и множественные оргазмы.

18:44