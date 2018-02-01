Дмитрий Труненков: "Надежд на положительное решение CAS не было"

Глава движения "Юнармия" Дмитрий Труненков, которого в числе прочих 28 российских спортсменов оправдал сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил, что уже почти не питал надежд на положительный исход.

– Надежд на положительное решение CAS не было, – сказал Труненков. – Казалось, что процесс был формальным, нам задавали стандартные вопросы, шла процедура приемки проб. Не было никаких баталий на суде, все было спокойно. Нам дали высказаться, но казалось, что решение будет отрицательным. Даже после положительного решения испытываю двоякие чувства. В МОК будто специально дотянули до последнего момента, испытывали наших ребят. Когда они уже почти потеряли надежду выступить на Олимпиаде, им эту возможность неожиданно предоставили. (Михаил ПОТАПОВ)

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.