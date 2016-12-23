Олимпийский комитет России будет сотрудничать с МОК по дисциплинарным делам в отношении российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи. Сегодня МОК сообщил об открытии дисциплинарных дел в отношении 28 российских участников Игр-2014 по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
– Это будет рассматривать комиссия Освальда, они будут заниматься перепроверкой проб наших спортсменов с Олимпийских игр в Сочи. Мы будем сотрудничать с ними в этой работе, – приводит ТАСС слова президента ОКР Александра Жукова.
После публикации доклада было принято решение о переносе из Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, а на этой неделе из России перенесены финал Кубка мира по конькобежному спорту (из Челябинска), а также юниорский чемпионат мира (из Псковской области) и этап Кубка мира по биатлону (из Тюмени).
ИПетрович
Жуков и Мутко спустили наш спорт в унитаз.
20:35 23 декабря
pojarniy
А что расследовать спортсмены виноваты и так ясно. Вы с ними машинами и квартирами расплатились, теперь они пусть принимают все удары. Чистые спортсмены бегите из этой страны в другие страны, пока еще можете выступать и есть силы.
16:51 23 декабря