16:02 23 декабря | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014

Александр Жуков:
"ОКР будет сотрудничать с МОК в расследовании по Играм в Сочи"

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МОК начал полную перепроверку допинг-проб россиян с Игр 2010, 2012 и 2014 годов.МОК начал расследование в отношении 28 российских участников Олимпиады-2014

Олимпийский комитет России будет сотрудничать с МОК по дисциплинарным делам в отношении российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи. Сегодня МОК сообщил об открытии дисциплинарных дел в отношении 28 российских участников Игр-2014 по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Это будет рассматривать комиссия Освальда, они будут заниматься перепроверкой проб наших спортсменов с Олимпийских игр в Сочи. Мы будем сотрудничать с ними в этой работе, – приводит ТАСС слова президента ОКР Александра Жукова.

После публикации доклада было принято решение о переносе из Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, а на этой неделе из России перенесены финал Кубка мира по конькобежному спорту (из Челябинска), а также юниорский чемпионат мира (из Псковской области) и этап Кубка мира по биатлону (из Тюмени).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ИПетрович

Жуков и Мутко спустили наш спорт в унитаз.

20:35 23 декабря

pojarniy

А что расследовать спортсмены виноваты и так ясно. Вы с ними машинами и квартирами расплатились, теперь они пусть принимают все удары. Чистые спортсмены бегите из этой страны в другие страны, пока еще можете выступать и есть силы.

16:51 23 декабря

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