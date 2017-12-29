Заседание FIL по Демченко и Ивановой пройдет 2 января

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт отметила, что россияне Альберт Демченко и Татьяна Иванова будут присутствовать на заседании антидопинговой комиссии Международной федерации санного спорта (FIL). Слушание пройдет 2 января в немецком Кенигзее.

- FIL ответила по поводу заседания антидопинговой комиссии, - цитирует "Р-Спорт" Гарт. - Мы будем там 2 января, рассмотрение будет проходить в Кенигзее. Демченко и Иванова тоже будет присутствовать.

Напомним, что ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда объявила о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой от Олимпийских игр и лишении их наград, завоеванных на Играх-2014.

Апелляция в CAS по Демченко и Ивановой будет подана в начале января //

Демченко и Иванова вошли в предварительный список на Олимпиаду-2018 //

Альберт Демченко: "Члены комиссии Освальда на слушаниях спали, похрапывая и причмокивая губами"