Канадский саночник: "Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и чистого спорта"

Канадский саночник Сэм Эдни в своем Твиттере прокомментировал решение CAS оправдать 28 российских спортсменов. Напомним, их результаты в Сочи-2014 были признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.
"Пишу этот твит, который все должны увидеть. Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и очень-очень-очень темный день для всего чистого спорта. Если такой еще существует", – написал Эдни.
Отметим, что Эдни стал четвертым в эстафете в Сочи-2014. В случае дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой он мог получить бронзу.
One tweet that needs to be seen. Above anything else, this is a very very very dark day for the Olympics. AND, this is a very very very dark day for Clean Sport ... if there is such a thing anymore. #Olympics #CleanSport– Sam Edney (@samueledney) 1 февраля 2018 г.
КОТЛИН
Таких больных мы много видели. Вилки пациенты часто ....., Но чтобы так...!
22:29
muzsolini
Попутал кэнак. Медалька обломилась у него, а тёмный день почему-то у всего человечества. Предвестник Апокалипсиса нашёлся, клоп.
19:56
Felix BARSA
Бедняга, продул, а теперь медальку захотелось! У себя в Канаде и США с допингом разберись, а потом права качай!!!
19:49
ERROR17
У парнише халява сорвалась,с ним все ясно. А теперь наверно суды по восстановлению чести и достоинства наших спортсменов, и разорить этот МОК вмести с западными СМИ.
19:47
kolos249
Да чтоб вы от злобы лопнули, англосаксы поганые!
19:46
shpasic
закройте форточку, воняет!!))
19:44
П_о_в_а_р
Какая боооооль, какая бооооль...))))))) Веселы, привет говорю. Уже на восьмой ветке здоровкаюсь, а ты игноришь... Случилось что?))
19:37
П_о_в_а_р
rusfed 2.0 Это все уже история, ребята, - Сочи, Родченков, дюшес. А реальность - успехи Шипулина и Ко. Поэтому берегите нервы ----------------------------- Да. Жизнь - боль. Нервные клетки не восстанавливаются... в отличие от роговых отложений.))
19:36
Весёлый©
Не расстраивайся, канадский брат по справедливости! Аурэ Энтулува!
19:30
rusfed 2.0
Это все уже история, ребята, - Сочи, Родченков, дюшес. А реальность - успехи Шипулина и Ко. Поэтому берегите нервы
19:21