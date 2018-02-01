19:11 | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014 — Сани

Канадский саночник: "Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и чистого спорта"

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Канадский саночник Сэм Эдни в своем Твиттере прокомментировал решение CAS оправдать 28 российских спортсменов. Напомним, их результаты в Сочи-2014 были признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

"Пишу этот твит, который все должны увидеть. Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и очень-очень-очень темный день для всего чистого спорта. Если такой еще существует", – написал Эдни.

Отметим, что Эдни стал четвертым в эстафете в Сочи-2014. В случае дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой он мог получить бронзу.

 
 
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КОММЕНТАРИИ (10)
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КОТЛИН

Таких больных мы много видели. Вилки пациенты часто ....., Но чтобы так...!

22:29

muzsolini

Попутал кэнак. Медалька обломилась у него, а тёмный день почему-то у всего человечества. Предвестник Апокалипсиса нашёлся, клоп.

19:56

Felix BARSA

Бедняга, продул, а теперь медальку захотелось! У себя в Канаде и США с допингом разберись, а потом права качай!!!

19:49

ERROR17

У парнише халява сорвалась,с ним все ясно. А теперь наверно суды по восстановлению чести и достоинства наших спортсменов, и разорить этот МОК вмести с западными СМИ.

19:47

kolos249

Да чтоб вы от злобы лопнули, англосаксы поганые!

19:46

shpasic

закройте форточку, воняет!!))

19:44

П_о_в_а_р

Какая боооооль, какая бооооль...))))))) Веселы, привет говорю. Уже на восьмой ветке здоровкаюсь, а ты игноришь... Случилось что?))

19:37

П_о_в_а_р

rusfed 2.0 Это все уже история, ребята, - Сочи, Родченков, дюшес. А реальность - успехи Шипулина и Ко. Поэтому берегите нервы ----------------------------- Да. Жизнь - боль. Нервные клетки не восстанавливаются... в отличие от роговых отложений.))

19:36

Весёлый©

Не расстраивайся, канадский брат по справедливости! Аурэ Энтулува!

19:30

rusfed 2.0

Это все уже история, ребята, - Сочи, Родченков, дюшес. А реальность - успехи Шипулина и Ко. Поэтому берегите нервы

19:21