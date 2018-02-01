Канадский саночник: "Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и чистого спорта"

Канадский саночник Сэм Эдни в своем Твиттере прокомментировал решение CAS оправдать 28 российских спортсменов. Напомним, их результаты в Сочи-2014 были признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

"Пишу этот твит, который все должны увидеть. Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и очень-очень-очень темный день для всего чистого спорта. Если такой еще существует", – написал Эдни.

Отметим, что Эдни стал четвертым в эстафете в Сочи-2014. В случае дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой он мог получить бронзу.