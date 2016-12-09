Британская ассоциация бобслея ждет от МОК перераспределения медалей Игр-2014

Ассоциация бобслея и скелетона Великобритании отреагировала на публикацию второй части доклада Ричарда Макларена, возглавляющего комиссию ВАДА, расследовавшую нарушения в антидопинговой работе России. Британская бобслейная четверка на Олимпиаде-2014 заняла пятое место, уступив двум экипажам из России. В связи с этим британская ассоциация просит МОК разобраться, причастны ли российские бобслеисты к махинациям с допинг-пробами.

– Мы все хотим, чтобы наши спортсмены боролись с равными, – приводит ВВС заявление ассоциации. – Информация о том, что во время последней Олимпиады это было не так, нас расстраивает. Мы заинтересованы в том, чтобы узнать точное положение наших спортсменов в соревнованиях. Особенно это касается бобслейной четверки. Ждем ответа от МОК по поводу возможного перераспределения позиций и медалей.