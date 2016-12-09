Британская ассоциация бобслея ждет от МОК перераспределения медалей Игр-2014

Ассоциация бобслея и скелетона Великобритании отреагировала на публикацию второй части доклада Ричарда Макларена, возглавляющего комиссию ВАДА, расследовавшую нарушения в антидопинговой работе России. Британская бобслейная четверка на Олимпиаде-2014 заняла пятое место, уступив двум экипажам из России. В связи с этим британская ассоциация просит МОК разобраться, причастны ли российские бобслеисты к махинациям с допинг-пробами.
– Мы все хотим, чтобы наши спортсмены боролись с равными, – приводит ВВС заявление ассоциации. – Информация о том, что во время последней Олимпиады это было не так, нас расстраивает. Мы заинтересованы в том, чтобы узнать точное положение наших спортсменов в соревнованиях. Особенно это касается бобслейной четверки. Ждем ответа от МОК по поводу возможного перераспределения позиций и медалей.
streletc1783
Заслали "независимым"без вариантов.
18:43
Ралпачан Фляйшманъ
у гимнастки одной из США, страдающей гиперактивностью и дефицитом внимания, попросите, она скрасит боль лузеров бриташки всеми имеющимися дырками)))
18:00
Долой марионеток-макларенеток
Как бы помягче сказать... Дырку вы от большого британского бублика получите, охреневшие от собственных цинизма и борзоты спортсменишки и функционеришки...
17:46
Romka3101
Стервятники-падальщики
17:21