17:08 | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014 — Бобслей

Британская ассоциация бобслея ждет от МОК перераспределения медалей Игр-2014

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Ассоциация бобслея и скелетона Великобритании отреагировала на публикацию второй части доклада Ричарда Макларена, возглавляющего комиссию ВАДА, расследовавшую нарушения в антидопинговой работе России. Британская бобслейная четверка на Олимпиаде-2014 заняла пятое место, уступив двум экипажам из России. В связи с этим британская ассоциация просит МОК разобраться, причастны ли российские бобслеисты к махинациям с допинг-пробами.

– Мы все хотим, чтобы наши спортсмены боролись с равными, – приводит ВВС заявление ассоциации. – Информация о том, что во время последней Олимпиады это было не так, нас расстраивает. Мы заинтересованы в том, чтобы узнать точное положение наших спортсменов в соревнованиях. Особенно это касается бобслейной четверки. Ждем ответа от МОК по поводу возможного перераспределения позиций и медалей.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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streletc1783

Заслали "независимым"без вариантов.

18:43

Ралпачан Фляйшманъ

у гимнастки одной из США, страдающей гиперактивностью и дефицитом внимания, попросите, она скрасит боль лузеров бриташки всеми имеющимися дырками)))

18:00

Долой марионеток-макларенеток

Как бы помягче сказать... Дырку вы от большого британского бублика получите, охреневшие от собственных цинизма и борзоты спортсменишки и функционеришки...

17:46

Romka3101

Стервятники-падальщики

17:21

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