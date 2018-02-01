Александр Зубков: "Частично удовлетворен решением CAS"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков выразил надежду, что оправданные спортсмен будут допущены до участия в Олимпийских играх-2018. Зубков также добавил, что частично удовлетворен решение CAS.

– Первая реакция была, что CAS наконец рассмотрел дела спортсменов, – сказал во время телепрограммы "Все на матч" Зубков. – Я частично удовлетворен этим решением. Мы ждем мотивировочную часть, после этого будут приняты дальнейшие решения.

Смогут ли чистые спортсмены принять участие в Играх? Федерация повторно сделала список и отправила в МОК. Надеюсь, оправданные спортсмены будут допущены до Олимпиады.

Что касается меня, я жду мотивировочную часть. Надо узнать, в чем меня обвиняют. Во время слушаний никаких фактов я не получил.

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.