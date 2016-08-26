Кириши поздравили шестерых бронзовых призеров Рио

Сегодня в Киришах (Ленинградская область) встречали и чествовали шестерых игроков женской сборной по водному поло, которые в составе сборной России завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ватерполистки "КИНЕФ-Сургутнефтегаза" Анастасия Симанович, Анна Карнаух, Надежда Глызина, Евгения Соболева, Евгения Иванова и капитан сборной Екатерина Прокофьева подъехали ко Дворцу культуры на своих новеньких BMW, подаренных им накануне в Москве после приема у президента страны и министра спорта.

Девушек встречали более сотни воспитанников киришских спортшкол. Затем во Дворце культуры состоялась церемония чествования, в ходе которой девушки спели гимн России от начала до конца. Помимо множества подарков от города и градообразующего предприятия огромный отдельный букет роз был вручен Евгении Соболевой, которой сегодня исполнилось 28 лет.

– Ощущения невероятные. В Рио мы плакали, рыдали, все вместе. А сейчас мы дома! Это другие, но не менее потрясающие эмоции. Но вообще больше всего теперь хочется в отпуск, – рассказала Евгения Соболева.

– К папе и маме, – добавила капитан сборной Екатерина Соболева, – Лично я шла к этой медвли 12 лет и не представляю, что было бы, если бы в матче за 3-е место мы проиграли. Такого просто не могло быть. Выплеснуто столько эмоций, что сейчас моральный бочонок опустел. Надо отдохнуть, чтобы потом вновь доказывать свою состоятельность.