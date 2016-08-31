Сборная России по волейболу опустилась на пятое место в рейтинге ФИВБ

Сборная России опустилась на пятое место в рейтинге Международной федерации волейбола (ФИВБ), информирует официальный сайт организации. Напомним, национальная команда под руководством Владимира Алекно заняла четвертое место на Олимпиаде в Рио.

Рейтинг ФИВБ

Мужчины

1 (1). Бразилия – 315

2 (2). Польша – 268

2 (5). США – 268

4 (4). Италия – 256

5 (3). РОССИЯ – 236

6 (6). Аргентина – 168

7 (10). Иран – 163

8 (12). Канада – 152

9 (11). Франция – 142

10 (9). Сербия – 97