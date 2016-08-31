Сборная России по волейболу опустилась на пятое место в рейтинге ФИВБ

Сборная России опустилась на пятое место в рейтинге Международной федерации волейбола (ФИВБ), информирует официальный сайт организации. Напомним, национальная команда под руководством Владимира Алекно заняла четвертое место на Олимпиаде в Рио.
Рейтинг ФИВБ
Мужчины
1 (1). Бразилия – 315
2 (2). Польша – 268
2 (5). США – 268
4 (4). Италия – 256
5 (3). РОССИЯ – 236
6 (6). Аргентина – 168
7 (10). Иран – 163
8 (12). Канада – 152
9 (11). Франция – 142
10 (9). Сербия – 97
KhSL
Алекно правильно сказал, что пока это наш уровень. Мы его и показали на ОИ. Теперь надо стараться идти вверх...
11:24
avlaq
Шевченко ещё чистится в федерации?
10:49
намкрыш
Какой кошмар!!! Жизнь потеряна!!!
10:49