Президент ВФВ: "Ничего вразумительного от Маричева так и не услышал"

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко в откровенном интервью "СЭ" подвел итоги Олимпийских игр. Он выразил мнение, что главный тренер женской сборной России Юрий Маричев не выдержал психологического прессинга на Играх-2016, где его команда дошла лишь до четвертьфинала.

– Я согласен с тем, что к тренерскому штабу есть серьезные вопросы, - подчеркнул Шевченко. - На мой взгляд, главный тренер не справился с Олимпиадой. Наверное, не выдержал психологического прессинга. Но это только мое мнение. Возможно, на заседании президиума федерации, которое пройдет 22 сентября, прозвучат и другие.

– Вы разговаривали с Маричевым после Рио?

– Да, но ничего вразумительного так и не услышал. Он сказал, что, наверное, где-то допустил ошибку. (Владимир ИВАНОВ)

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