Президент ВФВ не согласен с Алекно в том, что развитие волейбола в России после Лондона-2012 остановилось

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко в откровенном интервью "СЭ" подвел итоги Олимпийских игр. Он также не согласился с главным тренером мужской сборной России Владимиром Алекно, который выразил мнение, что после золота-2012 наш волейбол остановился в развитии.

– Категорически не согласен. Давайте вернемся на четыре года назад, освежим воспоминания. После Олимпиады-2012 мы получаем обновленную сборную. Но в 2013 году выигрываем финал Мировой лиги, обыграв в одну калитку бразильцев – 3:0. Затем впервые с 1991 года побеждаем на чемпионате Европы, сыграв в плей-офф с французами, сербами и итальянцами. Вы задумывались, почему так произошло?

– Почему же?

– Потому что у нас была команда, чья игра отличалась от традиционной. Все привыкли, что у России сильная сетка и крепкая, силовая подача. А та сборная была совсем иной. На приеме – Спиридонов, Сивожелез и Вербов, в диагонали – Павлов, на блоке Мусэрский и Ащев и пасующий – Гранкин. Эта команда никого не превосходила физически. Зато был четкий прием и очень цепкая защита, благодаря которым мы получали много контратак. Плюс диагональный нес на себе все тяжелые мячи. Этот стиль стал открытием для наших оппонентов. Никто даже подумать не мог, что мы способны играть по-другому. Специалисты из других стран признавались, что не знали, как противодействовать такой России. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шевченко