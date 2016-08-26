Максим Михайлов: "Уровень Игр в Рио далеко не тот, если сравнивать с Лондоном и Пекином"

Волейболист сборной России, участник трех последних Олимпиад Максим Михайлов отметил, что организация Игр Рио-де-Жанейро значительно уступала двум предыдущим – в Пекине и Лондоне. По его словам, у него остался неприятный осадок. Сборная России заняла на турнире четвертое место, уступив американцам в матче за третье место.

– Для меня это третья Олимпиада, и, честно говоря, воспоминания о ней будут самыми скудными, – цитирует "Р-Спорт" Михайлова. – Правильно везде писали: уровень Игр далеко не тот, если сравнивать даже не с Лондоном, а с Пекином. То есть прошло восемь лет, а уровень организации тогда был намного выше, чем здесь. Было много грязи вокруг, много солдат с оружием. При этом постоянно не покидало ощущение, что нас могут ограбить, могут напасть. Никакой спортивной атмосферы не было.

Тут стояла какая-то обстановка политической войны, – отметил собеседник агентства. – То могут нас пустить на Игры, то не могут. Если подытоживать, то неприятный осадок от Олимпиады остался не только из-за нашего результата, но и вот из-за этой обстановки политической войны.