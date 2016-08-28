Итальянские волейболисты отдадут все премиальные от Олимпиады пострадавшим от землетрясения

Волейболисты сборной Италии пожертвуют 50 тысяч евро пострадавшим от землетрясения, которое произошло в центральной части страны. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 294 человека, 388 пострадали и находятся в больницах, 2,5 тысячи человек лишились крыши над головой. Капитан команды Эмануэле Бирарелли сообщил, что итальянцы решили отдать на благотворительные нужды все премиальные за серебряные медали Олимпиады, сообщает портал World of Volley. Напомним, что в финальном матче волейбольного турнира в Рио Италия проиграла Бразилии в трех партиях.