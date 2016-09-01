14:31 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Волейбол

Алекно пока не обсуждал вопрос продолжения работы в сборной России

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Главный тренер сборной России Владимир Алекно пока не обсуждал вопрос продолжения работы в команде с руководством Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро национальная команда заняла четвертое место, уступив в матче за третье место команде США (2-3).

- Российская пресса, как всегда, знает больше, чем мы, - приводит ТАСС слова Алекно. - Я пока не обсуждал этот вопрос.

Напомним, под руководством Алекно сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2012 года.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3583079

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