Алекно пока не обсуждал вопрос продолжения работы в сборной России

Главный тренер сборной России Владимир Алекно пока не обсуждал вопрос продолжения работы в команде с руководством Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро национальная команда заняла четвертое место, уступив в матче за третье место команде США (2-3).

- Российская пресса, как всегда, знает больше, чем мы, - приводит ТАСС слова Алекно. - Я пока не обсуждал этот вопрос.

Напомним, под руководством Алекно сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2012 года.