Серена Уильямс: "В Рио мне физически было нелегко"

Первая ракетка мира Серена Уильямс в преддверии US Open отметила, что чувствует себя уже лучше после раннего вылета с Олимпиады-2016 и отказа от турнира в Цинциннати. Напомним, что в первом круге Открытого чемпионата США она встретится с россиянкой Екатериной Макаровой.

– В Рио было не очень легко физически, – цитирует официальный сайт US Open Уильямс. – Но я старалась показать как можно лучшую игру. Этого оказалось недостаточно. При этом понимала, что отдала все силы, приложила все усилия. Перед игрой на Олимпиаде я практиковалась только пару дней. Это не идеальная ситуация. Но иначе никак. Сейчас, как уже говорила, чувствую себя лучше, и это настраивает на позитив.