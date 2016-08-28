Моника Пуиг: "Первую ночь спала с золотой медалью"

Олимпийская чемпионка Рио Моника Пуиграссказала, что до сих пор не может поверить в то, что выиграла золото Игр, и подчеркнула, что ее олимпийский успех – показатель того, что нет ничего невозможного.

"Не буду лгать: в концовке финального матча было очень, очень сложно, руки тряслись, и я сама не понимаю, как мне удалось справиться с этим. Я просто твердила себе, что нужно играть очко за очком и что у меня обязательно появятся шансы, не в этом гейме, так в следующем. И я просто продолжала искать возможности", – рассказала пуэрториканка журналистам в Нью-Йорке, где в понедельник стартует заключительный турнир "Большого шлема" сезона US Open.

"Моя медаль символизирует, что нет ничего невозможного. Меня ведь никто не рассматривал как претендентку на золото, но я сделала эту победу реальной, – добавила Пуиг. – Мой олимпийский успех – показатель того, что, если ты веришь в свою мечту и много работаешь ради ее достижения, все может получиться".

При этом сама теннисистка до сих пор до конца не поверила, что стала олимпийской чемпионкой. "Первую ночь я спала со своей медалью и просыпалась несколько раз, чтобы убедиться, что все это происходит на самом деле, – призналась она. – До сих пор все это для меня как сон".