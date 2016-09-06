Призеру Олимпиады тхэквондисту Денисенко подарят двухкомнатную квартиру

Власти Батайска (Ростовская область) подарят серебряному призеру Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по тхэквондо Алексею Денисенко двухкомнатную квартиру. 23-летний заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпиады-2012, на Играх в Бразилии дошел до финала турнира тхэквондистов в весовой категории до 68 кг. В решающей схватке уроженец Батайска уступил представителю Иордании Ахмаду Абугхаушу.

– Мы решили наградить призера Олимпиады Алексея Денисенко двухкомнатной квартирой в Батайске. Уверен, она придется вовремя, потому что он в ближайшее время собирается жениться, – цитирует "Р-Спорт" мэра города Валерия Путилина.

Помимо двух олимпийских наград, Денисенко завоевал серебро на чемпионате мира в Челябинске в 2015 году и на чемпионате Европы-2014.