Выставленный на продажу автомобиль за победу на Олимпиаде принадлежит синхронистке

Выставленный на продажу автомобиль, полученный в подарок за золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, принадлежит члену сборной России по синхронному плаванию, информирует "Р-Спорт". Об этом сообщил продавец автомобиля. Сегодня стало известно, что один из автомобилей BMW Х6, которые были вручены золотым призерам летних Игр-2016, был выставлен на продажу на популярном сайте по продаже автомобилей.

Олимпийскими чемпионками Рио-де-Жанейро в синхронном плавании стали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина, Елена Прокофьева.