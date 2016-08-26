13:51 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Синхронное плавание

Выставленный на продажу автомобиль за победу на Олимпиаде принадлежит синхронистке

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Выставленный на продажу автомобиль, полученный в подарок за золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, принадлежит члену сборной России по синхронному плаванию, информирует "Р-Спорт". Об этом сообщил продавец автомобиля. Сегодня стало известно, что один из автомобилей BMW Х6, которые были вручены золотым призерам летних Игр-2016, был выставлен на продажу на популярном сайте по продаже автомобилей.

Олимпийскими чемпионками Рио-де-Жанейро в синхронном плавании стали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина, Елена Прокофьева.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160826/1048879976.html

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Andre_Saratov

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