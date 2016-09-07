Светлана Ромашина: "Попробовать силы на телевидении? Почему бы и нет, но предложений не поступало"

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, знаменосец сборной России на закрытии Олимпийских игр-2016 Светлана Ромашина подчеркнула в интервью "Известиям", что не приняла решений по поводу будущей карьеры. По 26-летней спортсменки, она не исключает любых вариантов.

– После церемонии закрытия Олимпийских игр прошло больше двух недель. Вы уже определились со своим спортивным будущим? - вопрос Ромашиной.

– Честно, я пока не думала над этим вопросом. После четырех лет изматывающего труда просто хочется отдохнуть. Дайте мне еще время подумать. Все может быть, я не исключаю никаких вариантов развития событий.

– Готовы пойти по стопам другой титулованной синхронистки Марии Киселевой и попробовать свои силы на телевидении?

– Почему бы и нет, но предложений пока таких не было. Многие считают, что нам все должны подносить на блюдечке, но это не так. Завершение карьеры – самый болезненный вопрос для спортсмена. Он всю жизнь посвящает спорту и после оглушительной славы трудно найти себя в чем-то другом. Однако к этому надо стремиться, надо стараться осваивать новые профессии. Я готова к новым вызовам в своей жизни.