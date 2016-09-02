Наталья Ищенко: "Хочется побольше внимания, но синхронное плавание – не народный вид спорта"

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко подчеркнула в интервью "Известиям", что внимание болельщиков после победы в Рио-де-Жанейро сопоставимо с прошлыми Играми. Она также отметила, что условия в Бразилии также ничем не отличались.

– После возвращения в Россию вы оказались в центре внимания. Отношение поклонников изменилось со времен ваших побед на прошлых Олимпиадах? - вопрос Ищенко.

– В принципе, все так, как и раньше. Всегда было такое повышенное внимание после Олимпийских игр и даже иногда после чемпионатов мира. Ну это ненадолго (смеется). Пройдет неделя-две, и все закончится.

– Не обидно, что о вас вспоминают только раз в четыре года, а потом внимание утихает?

– Конечно, хочется побольше внимания к нашему виду спорта. Но мы понимаем, что синхронное плавание – не народный вид спорта. И радуемся тому, что есть.

– Некоторые спортсмены говорят, что от Рио у них остались самые положительные эмоции, другие считают совершенно иначе. Прежде всего многим не понравились бытовые условия. А как вам бразильская Олимпиада?

– Мне кажется, что условия ничем не отличались от прошлых Олимпиад. В Олимпийских деревнях всегда так. Везде можно найти, что покушать, так что мы не голодали. Сам город посмотреть не удалось. Во-первых, из-за нехватки времени, а во-вторых, организаторы настаивали на том, чтобы спортсмены одни не ездили по городу. Но мне уже приходилось там бывать, и все достопримечательности я видела раньше.