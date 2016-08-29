Моряки предоставили военную базу синхронисткам РФ для тренировок перед Играми-2016

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что в преддверии Олимпиады-2016 бразильские моряки предоставили возможность синхронисткам провести ряд тренировок на военной базе. Ранее сообщалось, что перед стартом Олимпиады вода в олимпийском бассейне, где проходили турниры у прыгунов в воду и синхронисток, изменила цвет и оказалась испорченной. Организаторы соревнований были вынуждены сменить воду, перекачав новую из тренировочного бассейна.

– Из-за проблем с олимпийским бассейном, можно сказать, что мы остались без возможностей для тренировок перед стартом Олимпиады, – цитирует ТАСС Покровскую. – И тогда я обратилась к бразильцам за помощью. Нам предоставили военно–морскую базу, мы уезжали на остров и тренировались там. Благодаря этому срывов тренировочных занятий перед Играми не было, все шло четко.