Федерация поможет российской синхронистке продать подаренную машину

Исполняющий обязанности президента Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что федерация поможет синхронистке продать подаренную за золото Олимпиады в Рио машину.

На прошлой неделе один из автомобилей BMW Х6, которые были вручены золотым призерам летних Игр-2016, был выставлен на продажу на сайте по продаже машин. Позднее стало известно, что машину на продажу выставила одна из российских синхронисток. Сегодня стало известно, что бронзовый призер Олимпиады-2016 в велоспорте на треке Денис Дмитриев также решил продать подаренный автомобиль.

- Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильем, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно, - цитирует "Р-Спорт" Власенко.

Золото Игр в Рио-де-Жанейро в синхронном плавании завоевали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева.