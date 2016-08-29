15:08 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Синхронное плавание

Федерация поможет российской синхронистке продать подаренную машину

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Исполняющий обязанности президента Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что федерация поможет синхронистке продать подаренную за золото Олимпиады в Рио машину.  

На прошлой неделе один из автомобилей BMW Х6, которые были вручены золотым призерам летних Игр-2016, был выставлен на продажу на сайте по продаже машин. Позднее стало известно, что машину на продажу выставила одна из российских синхронисток. Сегодня стало известно, что бронзовый призер Олимпиады-2016 в велоспорте на треке Денис Дмитриев также решил продать подаренный автомобиль.

- Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильем, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно, - цитирует "Р-Спорт" Власенко.

Золото Игр в Рио-де-Жанейро в синхронном плавании завоевали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160829/1053760666.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mikeV

Begun Загаловок статьи не соответствует самой статьи - это фишка СЭ P.S. Пусть девушка сама решает, что нужно а что не нужно ей делать с подаренной машиной

15:53

Begun

Загаловок статьи не соответствует самой статьи Федерация пишет что поможет с жильем а заголовок что продать автомобиль Ляпы каждый день - Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильем, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно, - цитирует "Р-Спорт" Власенко.

15:26

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